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MASKİ Genel Müdürlüğünün iklim koşullarına uyum, su kaynaklarının korunması ve çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Salihli ilçesi Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Salihlili öğrencilere de ulaştırdı.

Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu’nda düzenlenen eğitimde ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Programda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ve yetkili personel yer aldı. Eğitim öncesinde Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, okul idaresi ve öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Programda, bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize gelme aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verildi.

Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi.