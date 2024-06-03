Millî Eğitim Bakanlığınca tarihî ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı devam ediyor.ANKARA (İGFA)- Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlayan program, Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan öğrencilere bilgi zenginliği kazandırılması amacıyla onları uzmanlarıyla buluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu kapsamda, programın bu haftaki konuk öğrencileri Adıyaman, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Trabzon, Kilis ve ev sahibi Bitlis'ten katıldı. Amacı genç nesillere kadim Türk-İslam kültürünün güç ve zenginliğini göstererek geleceğe doğru güvenle yürümeleri için gereken gücün kendilerinde olduğunu hatırlatmak olan program, aynı zamanda öğrencilerin gönül ve zihin dünyalarında yüksek ufuk açmayı hedefliyor.

Programa katılan öğrenciler zengin tarihi ve kültürel geziler, sanatsal ve sportif etkinlikler, alan uzmanlarından aldıkları eğitimler ile memleketlerine dönüp kazandıkları bu farkındalık ile başarılı çalışmalar için kendilerini yenileme fırsatı buluyor.