TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulamaya desteği alan Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan “Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında” projesi 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda verilen 5 günlük eğitimde öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilebilmeleri için drama etkinliği, üstün yetenekli çocuklarda bilişsel gelişim, üstün yetenekli çocuklarda duyuşsal gelişim ve karakter eğitimi gibi birçok eğitime tabi tutuldular.

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile üstün yetenekli öğrencilere katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Ülkemizin geleceğine ışık tutacak, bilimde, sanatta, kültürde ülkemizi dünyaya tanıtacak öğrencilerimize desteklerimiz her zaman devam ediyor. Bilindiği üzere Melikgazi Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızla adımızdan sık sık söz ettiriyoruz. 5 yıl gibi bir sürede Melikgazi’mize 21 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırdık. Eğitim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Üstün yetenekli öğrencilerimizin sınıf ortamında fark edilmelerini sağlayarak onları doğru şekilde yönlendirmeleri için, kıymetli öğretmenlerimize Melikgazi Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile 5 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeleri açısından önemini biliyor; desteklerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen eğitim, öğretmenlere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.