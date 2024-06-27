İlçeye nitelikli yollar kazandırarak ulaşımın kolaylaşmasını sağlayan Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizin ihtiyaç duyulan tüm mahallerinde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Melikgazi’de 5 yıl içerisinde 600 km asfalt yol yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Hemşehrilerimize rahat bir ulaşım imkanı sağlamak için belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İhtiyaç dahilinde tüm mahallelerimizi yeni yollarla kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirmekteyiz. Gürpınar Mahallemize ve Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizin ihtiyaç duyulan mahallerinde asfaltlama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek.” dedi.