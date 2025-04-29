Konya'da Meram Belediyesi’nin MEGA Doğa Okulu, ilkokul 3. sınıf öğrencilerini doğayla buluşturarak çevre bilinci kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi’nin Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında düzenlediği Doğa Okulu, KOP ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul 3. sınıf öğrencilerine doğa sevgisi aşılıyor.

Sabah sporu, doğa yürüyüşü, okçuluk, tohum ekimi, çevre temizliği ve kampçılık eğitimleriyle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığı kazanan minikler, unutulmaz bir gün yaşıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin çocukların doğayla bağ kurmasını, takım çalışması ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağladığını vurguladı.

Başkan Kavuş, “Bu eğitimler, çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için önemli bir adım. Geleceği ve doğayı korumak adına bu farkındalık eğitimlerini geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Doğa Okulu, eğitim yılı sonuna kadar Meram’daki 3. sınıf öğrencileriyle devam edecek.