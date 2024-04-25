Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5. gününde Bodrum-Kuşadası etabı gerçekleşti.

MUĞLA (İGFA) - 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. gününde Bodrum-Kuşadası etabı gerçekleşti. Antalya'dan başlayan ve 1.188 kilometrelik muhteşem bir rotayı kapsayan bu heyecan verici etkinlik, Milas'ın da ev sahipliği yaptığı güzergahlardan geçerek devam ediyor.

21 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayan ve 1.188 kilometre sürecek 8 etabın ardından 28 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4 ve 5. günlerinde yarışmacılar Milas sınırları içerisinde yer alan noktalardan geçiş yaptı.

Bisiklet turunun Marmaris – Bodrum etabında Ören, Türkevleri, Gökbel güzergâhlarını kullanan yarışmacılar; Bodrum – Kuşadası etabında ise Milas sınırları içerisinde yer alan Koru, Avşar, Kızılağaç, Gürçamlar ve Kazıklı’dan geçiş yaptı.

Yarışmacıların Milas’tan geçiş yapmalarının ardından kısa bir açıklama yaparak yarışmacılara başarılar dileyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Yarış organizasyonuyla ilgili Belediyemize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak tamamlamış bulunmaktayız. Bu heyecan verici etkinlikte Milas'ın doğal güzelliklerini ve bisiklet dostu rotalarını dünyaya tanıtmak bizim için gurur kaynağıdır. Sporun ve doğanın uyum içinde olduğu bu etkinlik, aynı zamanda sağlıklı yaşamı ve çevre bilincini de ön plana çıkarıyor. Bisiklet turunun Milas'ın çeşitli güzergahlarından geçmesi, ilçemizin potansiyelini ve zenginliklerini göstermesi açısından da son derece değerlidir. Bu vesileyle, tüm sporculara başarılar diliyor, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum.” dedi.