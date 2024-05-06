Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçe sakinlerinin sesini daha yakından duymak ve çözüm odaklı bir iletişim platformu oluşturmak amacıyla “Halk Günü” uygulamasını başlattı. Milas Belediyesi, hayata geçirilen yeni uygulamayla şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek vatandaşların beklentilerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.

MUĞLA (İGFA) - Halk Günü uygulamasıyla ilçe halkının katılımı ve geri bildirimleriyle belediye hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Topuz, “Milas’ımız ile ilgili tüm görüş ve önerileri paylaşabileceğimiz halk gününe her Salı davetlimizsiniz.” açıklamasını yaparak yerel yönetim ve halk arasındaki iletişimi güçlendireceklerini ve sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.