Milas Belediyesi ilçe merkezindeki caddelerde başlattığı genel temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan devam eden ekipler bir yandan da belirlenen program dahilinde Milas caddelerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler ilçemiz Menteşe, Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ve Kadıağa Caddelerinin kaldırımlarında tazyikli suyla yıkama ve deterjanlı su ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü Sulama Ekibi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kaldırımlar temizlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

DAHA TEMİZ BİR MİLAS İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Çalışmalar hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan programlar çerçevesinde Menteşe, Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ve Kadıağa Caddelerinin kaldırımlarında detaylı temizlik işlemi gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Daha temiz bir Milas için çalışmalarımız devam edecek’ dedi