Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatututlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yaşanan aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanındaki sorunları görüşmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Karatutlu, bölgedeki acil ihtiyaçların ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi için çözüm önerilerini paylaştı.

Milletvekili Karatutlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları Bakanımızla detaylı bir şekilde ele aldık. Bakanımızın bölgeye yönelik gösterdiği ilgi ve destekten dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim" dedi.

