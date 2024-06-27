A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirdi ve diğer maçın sonucundan bağımsız olarak son 16 turuna yükseldi. Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti ve turu getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Rakibimiz Çekya'nın golünü ise 66. dakikada Tomáš Souček attı. Çekya, karşılaşmayı Antonín Barák'ın 20. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi tamamladı.ALMANYA (İGFA) - Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri tribünden takip etti.

Bu galibiyetle birlikte grup ikincisi olarak tur atlayan Millîlerimiz, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. A Millî Takımımız ile Avusturya'yı karşı karşıya getirecek olan son 16 turu müsabakası 2 Temmuz 2024 Salı günü Leipzig Stadyumu'nda oynanacak ve maç TSİ 22.00'de başlayacak. F Grubu'nun diğer maçında ise Gürcistan, Gelsenkirchen'de oynanan müsabakada gruptan lider olarak çıkmayı bir önceki maçta garantileyen Portekiz'i 2-0 mağlup etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

EURO 2024 F Grubu Puan Cetveli
Takımlar
 O
 G
 B
 M
 A
 Y
 P
1.PORTEKİZ 3
 2
 0
 1
 5
 3
 6
2.TÜRKİYE 3
 2
 0
 1
 5
 5
 6
3.GÜRCİSTAN 3
 1
 1
 1
 4
 4
 4
4.ÇEKYA 3
 0
 1
 2
 3
 5
 1

Karşılaşmadan dakikalar

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İlk yarı

2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada A Millî Takımımız etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

İkinci yarı

46. dakikada Ay-Yıldızlılarımız etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Millîlerimiz golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada A Millî Takımımız öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek Ay-Yıldızlılarımızı 2-1 öne geçirdi.

Stat: Volkspark

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Çekya: Stanek (Dk. 55 Kovar), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (Dk. 75 Lingr), David Jurasek (Dk. 81 Matej Jurasek), Barak, Chytil (Dk. 55 Kuchta), Hlozek (Dk. 55 Chory)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 46 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Arda Güler (Dk. 75 Cenk Tosun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 76 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 51 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 90+4 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 66 Soucek (Çekya)

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Barak, Dk. 90+8 Chory (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız, Dk. 49 İsmail Yüksek, Dk. 65 Mert Günok, Dk. 66 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 68 Uğurcan Çakır (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Mert Müldür, Dk. 85 Samet Akaydın, Dk. 90+5 Kaan Ayhan, Dk. 90+8 Arda Güler (Türkiye), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Jaros, Dk. 85 Cerv (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Krejci, Dk. 90+8 Soucek (Çekya)

Volkspark Stadyumu'nda büyük coşku

A Millî Takımımız ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Volkspark Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlarımız, Millîlerimize büyük destek verdi.

Çekya ile 12. randevu, 6. galibiyet

A Millî Takımımız, Çekya ile 7'si özel, 5'i resmi olmak üzere 12 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Ay-Yıldızlılarımız 6, Çekya 5 kez galip gelirken, taraflar bir kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 16 gol atan Millîlerimiz, kalesinde ise 22 gol gördü. TARİHİMİZDEKİ 629. MÜSABAKA

A Millî Takımımız, 101 yıllık tarihinde 344'ü resmi, 285'i özel 629 maç oynayıp biri hükmen 244 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılarımız, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 87'si ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 857 gol attı, kalesinde 902 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Millîlerimiz, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millîlik Sayısı / Gol İlk A Millîliği Forma Numarası
KALECİ
Altay Bayındır
 Manchester United
 14.04.1998
 10/0
 27.05.2021
 12
Mert Günok
 Beşiktaş A.Ş.
 01.03.1989
 31/0
 24.05.2012
 1
Uğurcan Çakır
 Trabzonspor A.Ş.
 05.04.1996
 27/0
 30.05.2019
 23
DEFANS
Mert Müldür
 Fenerbahçe A.Ş.
 03.04.1999
 26/2
 11.10.2018
 18
Zeki Çelik
 AS Roma
 17.02.1997
 47/2
 05.06.2018
 2
Abdülkerim Bardakcı
 Galatasaray A.Ş.
 07.09.1994
 10/1
 16.06.2023
 14
Ahmetcan Kaplan
 AFC Ajax
 16.01.2003
 -
 -
 13
Merih Demiral
 Al-Ahli Saudi FC
 05.03.1998
 47/2
 20.11.2018
 3
Samet Akaydin
 Panathinaikos FC
 13.03.1994
 9/0
 19.11.2022
 4
Ferdi Kadıoğlu
 Fenerbahçe A.Ş.
 07.10.1999
 18/1
 04.06.2022
 20
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu
 FC Internazionale Milano
 08.02.1994
 89/19
 06.09.2013
 10
İsmail Yüksek
 Fenerbahçe A.Ş.
 26.01.1999
 16/1
 22.09.2022
 16
Kaan Ayhan
 Galatasaray A.Ş.
 10.11.1994
 61/5
 31.08.2016
 22
Okay Yokuşlu
 West Bromwich Albion FC
 09.03.1994
 41/1
 17.11.2015
 5
Orkun Kökçü
 SL Benfica
 29.12.2000
 31/2
 06.09.2020
 6
Salih Özcan
 Borussia Dortmund
 11.01.1998
 20/0
 29.03.2022
 15
FORVET
İrfan Can Kahveci
 Fenerbahçe A.Ş.
 15.07.1995
 32/2
 23.03.2018
 17
Yunus Akgün
 Leicester City FC
 07.07.2000
 10/2
 04.06.2022
 25
Kenan Yıldız
 Juventus
 04.05.2005
 10/1
 12.10.2023
 19
Kerem Aktürkoğlu
 Galatasaray A.Ş.
 21.10.1998
 32/6
 27.05.2021
 7
Arda Güler
 Real Madrid CF
 25.02.2005
 10/2
 19.11.2022
 8
Barış Alper Yılmaz
 Galatasaray A.Ş.
 23.05.2000
 18/2
 13.11.2021
 21
Bertuğ Yıldırım
 Stade Rennais FC
 12.07.2002
 3/2
 08.09.2023
 26
Cenk Tosun
 Beşiktaş A.Ş.
 07.06.1991
 52/20
 15.10.2013
 9
Semih Kılıçsoy
 Beşiktaş A.Ş.
 15.08.2005
 2/0
 04.06.2024
 24
Yusuf Yazıcı
 LOSC Lille
 29.01.1997
 45/3
 11.06.2017
 11

Kaynak: igf