A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirdi ve diğer maçın sonucundan bağımsız olarak son 16 turuna yükseldi. Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti ve turu getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Rakibimiz Çekya'nın golünü ise 66. dakikada Tomáš Souček attı. Çekya, karşılaşmayı Antonín Barák'ın 20. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi tamamladı.ALMANYA ( İGFA) - Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri tribünden takip etti.

Bu galibiyetle birlikte grup ikincisi olarak tur atlayan Millîlerimiz, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. A Millî Takımımız ile Avusturya'yı karşı karşıya getirecek olan son 16 turu müsabakası 2 Temmuz 2024 Salı günü Leipzig Stadyumu'nda oynanacak ve maç TSİ 22.00'de başlayacak. F Grubu'nun diğer maçında ise Gürcistan, Gelsenkirchen'de oynanan müsabakada gruptan lider olarak çıkmayı bir önceki maçta garantileyen Portekiz'i 2-0 mağlup etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

EURO 2024 F Grubu Puan Cetveli Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P 1.PORTEKİZ 3

2

0

1

5

3

6 2.TÜRKİYE 3

2

0

1

5

5

6 3.GÜRCİSTAN 3

1

1

1

4

4

4 4.ÇEKYA 3

0

1

2

3

5

1

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada A Millî Takımımız etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

İkinci yarı

46. dakikada Ay-Yıldızlılarımız etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Millîlerimiz golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada A Millî Takımımız öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek Ay-Yıldızlılarımızı 2-1 öne geçirdi.

Stat: Volkspark

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Çekya: Stanek (Dk. 55 Kovar), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (Dk. 75 Lingr), David Jurasek (Dk. 81 Matej Jurasek), Barak, Chytil (Dk. 55 Kuchta), Hlozek (Dk. 55 Chory)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 46 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Arda Güler (Dk. 75 Cenk Tosun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 76 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 51 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 90+4 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 66 Soucek (Çekya)

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Barak, Dk. 90+8 Chory (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız, Dk. 49 İsmail Yüksek, Dk. 65 Mert Günok, Dk. 66 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 68 Uğurcan Çakır (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Mert Müldür, Dk. 85 Samet Akaydın, Dk. 90+5 Kaan Ayhan, Dk. 90+8 Arda Güler (Türkiye), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Jaros, Dk. 85 Cerv (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Krejci, Dk. 90+8 Soucek (Çekya)

Volkspark Stadyumu'nda büyük coşku

A Millî Takımımız ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Volkspark Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlarımız, Millîlerimize büyük destek verdi.

Çekya ile 12. randevu, 6. galibiyet

A Millî Takımımız, Çekya ile 7'si özel, 5'i resmi olmak üzere 12 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Ay-Yıldızlılarımız 6, Çekya 5 kez galip gelirken, taraflar bir kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 16 gol atan Millîlerimiz, kalesinde ise 22 gol gördü. TARİHİMİZDEKİ 629. MÜSABAKA

A Millî Takımımız, 101 yıllık tarihinde 344'ü resmi, 285'i özel 629 maç oynayıp biri hükmen 244 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılarımız, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 87'si ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 857 gol attı, kalesinde 902 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Millîlerimiz, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millîlik Sayısı / Gol İlk A Millîliği Forma Numarası KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

12

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

31/0

24.05.2012

1

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

27/0

30.05.2019

23

DEFANS

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

26/2

11.10.2018

18

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

47/2

05.06.2018

2

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

10/1

16.06.2023

14

Ahmetcan Kaplan

AFC Ajax

16.01.2003

-

-

13

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

47/2

20.11.2018

3

Samet Akaydin

Panathinaikos FC

13.03.1994

9/0

19.11.2022

4

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

07.10.1999

18/1

04.06.2022

20

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

89/19

06.09.2013

10

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

16/1

22.09.2022

16

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

61/5

31.08.2016

22

Okay Yokuşlu

West Bromwich Albion FC

09.03.1994

41/1

17.11.2015

5

Orkun Kökçü

SL Benfica

29.12.2000

31/2

06.09.2020

6

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

20/0

29.03.2022

15

FORVET

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

32/2

23.03.2018

17

Yunus Akgün

Leicester City FC

07.07.2000

10/2

04.06.2022

25

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

10/1

12.10.2023

19

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

32/6

27.05.2021

7

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

10/2

19.11.2022

8

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

18/2

13.11.2021

21

Bertuğ Yıldırım

Stade Rennais FC

12.07.2002

3/2

08.09.2023

26

Cenk Tosun

Beşiktaş A.Ş.

07.06.1991

52/20

15.10.2013

9

Semih Kılıçsoy

Beşiktaş A.Ş.

15.08.2005

2/0

04.06.2024

24

Yusuf Yazıcı

LOSC Lille

29.01.1997

45/3

11.06.2017

11

