Euro 2024’e Gürcistan galibiyeti ile giren Milliler, Portekiz karşısında bekleneni verememek ile beraber farklı bir mağlubiyet aldı.
ALMANYA (İGFA) - A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılarımız, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Millîlerimiz, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:
|EURO 2024 F Grubu Puan Cetveli
|
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ A Millî Takımımıza grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-Yıldızlılarımız galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Millîlerimizin Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip olacak. A Millî Takımımızın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa Ay-Yıldızlılarımız grubu son sırada tamamlayarak elenecek.
Millîlerimiz grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek. A Millî Takımımız en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşecek.
ÇEKYA İLE 12. RANDEVUMUZ Millîlerimiz, Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek. A Millî Takımımız, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Ay-Yıldızlılarımız, kalesinde ise 21 gol gördü.
Geçmişte Çekya ile karşılaştığımız müsabakaların listesi ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih/Saat
|Ev Sahibi Takım
|Misafir Takım
|Takım Tipi
|Organizasyon
|
19.11.2022 20:00
|
TÜRKİYE
|
2-1
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
21.06.2016 21:00
|
ÇEKYA
|
0-2
|
TÜRKİYE
|
A Milli
|
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 FİNALLERİ
|
10.10.2015 20:45
|
ÇEKYA
|
0-2
|
TÜRKİYE
|
A Milli
|
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME
|
10.10.2014 21:45
|
TÜRKİYE
|
1-2
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME
|
06.02.2013 20:15
|
TÜRKİYE
|
0-2
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
22.05.2010 12:30
|
TÜRKİYE
|
2-1
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
15.06.2008 21:45
|
TÜRKİYE
|
3-2
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2008 FİNALLERİ
|
01.03.2006 21:00
|
TÜRKİYE
|
2-2
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
30.04.2003 21:05
|
ÇEKYA
|
4-0
|
TÜRKİYE
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
26.03.1996
|
ÇEKYA
|
3-0
|
TÜRKİYE
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
|
23.02.1994 19:00
|
TÜRKİYE
|
1-4
|
ÇEKYA
|
A Milli
|
ÖZEL MAÇ
TARİHİMİZDEKİ 629. MÜSABAKA
A Millî Takımımız, tarihindeki 629'uncu müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihinde 343'ü resmi, 285'i özel 628 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 86'sı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 901 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Millîlerimiz, 628 karşılaşmanın 544'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millîlik Sayısı / Gol
|İlk A Millîliği
|Forma Numarası
|KALECİ
|
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
12
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
30/0
|
24.05.2012
|
1
|
Uğurcan Çakır
|
Trabzonspor A.Ş.
|
05.04.1996
|
27/0
|
30.05.2019
|
23
|DEFANS
|
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
25/2
|
11.10.2018
|
18
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
47/2
|
05.06.2018
|
2
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
10/1
|
16.06.2023
|
14
|
Ahmetcan Kaplan
|
AFC Ajax
|
16.01.2003
|
-
|
-
|
13
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
46/2
|
20.11.2018
|
3
|
Samet Akaydin
|
Panathinaikos FC
|
13.03.1994
|
8/0
|
19.11.2022
|
4
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
07.10.1999
|
17/1
|
04.06.2022
|
20
|ORTA SAHA
|
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
88/18
|
06.09.2013
|
10
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
15/1
|
22.09.2022
|
16
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
60/5
|
31.08.2016
|
22
|
Okay Yokuşlu
|
West Bromwich Albion FC
|
09.03.1994
|
40/1
|
17.11.2015
|
5
|
Orkun Kökçü
|
SL Benfica
|
29.12.2000
|
30/2
|
06.09.2020
|
6
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
19/0
|
29.03.2022
|
15
|FORVET
|
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
32/2
|
23.03.2018
|
17
|
Yunus Akgün
|
Leicester City FC
|
07.07.2000
|
10/2
|
04.06.2022
|
25
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
9/1
|
12.10.2023
|
19
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Galatasaray A.Ş.
|
21.10.1998
|
31/6
|
27.05.2021
|
7
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
9/2
|
19.11.2022
|
8
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
17/2
|
13.11.2021
|
21
|
Bertuğ Yıldırım
|
Stade Rennais FC
|
12.07.2002
|
3/2
|
08.09.2023
|
26
|
Cenk Tosun
|
Beşiktaş A.Ş.
|
07.06.1991
|
51/20
|
15.10.2013
|
9
|
Semih Kılıçsoy
|
Beşiktaş A.Ş.
|
15.08.2005
|
2/0
|
04.06.2024
|
24
|
Yusuf Yazıcı
|
LOSC Lille
|
29.01.1997
|
45/3
|
11.06.2017
|
11