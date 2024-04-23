Minteks Sanat Akademisi’sinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte Türk bayrağı yapmanın gururunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Bursa'da da Minteks'in ev sahipliğinde renkli bir atmosferde gerçekleşti.

Minteks Sanat Akademisi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Özlüce Şubesi KalDer Kalite Parkı'nda muhteşem bir sahneye dönüştü.

Seramik eğitmeni Şule Ak'ın koordinatörlüğünde, çocuklar aileleriyle birlikte Türk bayrağı yapmanın gururunu yaşarken, çalınan marşlar eşliğinde milli duyguları coşkuyla paylaştılar. Yüz boyama ve çocuk oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde, çocuklar bayram sevincini yaşadılar.

Özenle hazırlanan 23 Nisan etkinliği çocukların aileleriyle birlikte yaptıkları bayraklarla unutulmaz bir anıya dönüştü.