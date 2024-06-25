Bursa'nın Mudanya ilçesinde önceki yerel belediye tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden mahkeme kararıyla geri aldığı ve 3 yıldır kapalı tuttuğu Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki Yüzme Havuzu, Deniz Dalgıç başkanlığındaki Mudanya Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından yaz tatiliyle birlikte kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, Yaz Okulu 1.Dönem kurslarıyla yaz sezonuna başladı.

6-17 yaş arası yaklaşık 250 öğrenci ile 18 yaş üstü 30 yetişkinin katılacağı kursların yanı sıra yüzme havuzu hafta içi 12.30-15.00 ve 17.00 – 19.00 ile hafta sonu 11.00 -19.00 saatleri arasında serbest kullanıma açık olacağı bildirildi.

Kursa katılan öğrenciler, iki hafta boyunca toplamda 8 saat sürecek eğitimler ile suya girme, su altında nefesini tutma, yüzme teknikleri ve kendi kendini kurtarma gibi temel yüzme becerilerini öğrenecekler.

Kursa başlayan öğrencileri ilk gün yalnız bırakmayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, öğrencilere başarılar diledi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenecek olan öğrencilere yüzmenin ve spor yapmanın yararlarından da bahseden Başkan Dalgıç, öğrencilerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerini istedi.

İlk dönemi 5 Temmuz'da tamamlayacak olan yüzme kursu için 2. Dönem kayıtlarının 2 Temmuz tarihinde başlayacağı, kurslara katılmak isteyenlerin 0224 554 75 54 nolu numaradan detaylı bilgi alabileceği bildirildi.