Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz askerlerinin Bursa'nın Mudanya ilçesini işgali sırasında ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş, şehadetinin 104. yılında törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya’da İskele Meydanı’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nın önünde düzenlenen şehit Şükrü Çavuş’u anma törenine; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İstiklal Savaşı kahramanlarını layık olduğu şekilde anmak, yaşatmak ve geleceğe taşımanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Tüm Mudanyalıların içinde Şükrü Çavuş'tan bir parça olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, o dönemin tehditleri ile bugünün tehditlerinin farklı olduğunu belirterek, "İçimizdeki Şükrü Çavuşları ortaya çıkarıp günümüz tehditlerini bertaraf edeceğimize inanıyorum. Şükrü Çavuş ve bu uğurda canlarını verenleri rahmet ve özlemle anarken, içimizdeki Şükrü Çavuşların her geçen gün daha da büyümesini diliyorum" dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, Mudanya’nın bağımsızlığına giden yolda 25 Haziran 1920 tarihinde ilk kurşunu atan kahraman şehit Şükrü Çavuş ve silah arkadaşlarına, vatan uğruna can vermiş şehitlere, ahirete irtihal eden tüm gazilere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Konuşmalar sonrasıda Şehitlik Anıtı’na karanfil bırakıldı. Anma töreni kapsamında Hal Camii’nde ise şehitler anısına Mudanya Belediyesi tarafından mevlid ve lokma ikramında bulunuldu.