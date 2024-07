Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Kadın Kolları Kongresi; 8 Temmuz Pazartesi merkez ilçe Menteşe’de gerçekleştirilecek.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Şimdiye kadar 4 adayın yarışacağı öğrenilen CHP Muğla İl Kadın Kolları kongresinde, sürpriz bir aday da Marmaris’ten çıktı. Aslen İzmirli olan Marmarisli turizmci Cumhur Bulut’la evli olan CHP Marmaris Yönetim Kurulu üyesi ve İlçe Sekreteri Meltem Bulut; AjansCANKA’ ya verdiği bilgide, “Urla İzmir doğumlu olup, Marmarisli eşim ve ailemle birlikte 28 yıldır Marmaris’te yaşamaktayım.

2019’dan bu yana 5 yıldır CHP Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği yapmaktayım. Geçen yılki il kongresinde il örgütümüz beni onurlandırarak, kurultay delegesi olarak seçti.

KADINLARIMIZ YÖNETİMİN HER KADEMESİNDE OLMALI Kadınlarımızın sorunlarını biliyorum ve bunları ortak akılla hep birlikte çözerek, iktidar yolculuğumuza yürüyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş bir Türk kadını olarak kadınlarımızın, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve modern bir dünyaya liderlik edebileceğine inanıyorum, kadın örgütlenmesinin önemini biliyorum. İşte bu yüzden CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı'na adayım. Sizlerin desteğiyle, her platformda söz sahibi olan kadınlarımızın sesini daha güçlü şekilde partimizin her kademesinde duyurmak için bu yola çıktım. Tüm kadın üyelerimizin desteğini bekliyorum.” dedi.