Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana yaptığı 7 Milyar 152 Milyon TL ve devam eden 2 Milyar 289 Milyon TL yatırım ile şehre en fazla yatırım yapan kurum oldu. Büyükşehir Belediyesi yaptığı yatırımlarla diğer kurumların yapmış olduğu yatırımların çok önünde yer aldı.MUĞLA (İGFA) - 2014 yılı Mart ayında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi o tarihten bu yana Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum oldu.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kente 7 Milyar 152 Milyon TL yatırım yaparken 2 Milyar 289 Milyon TL’lik yatırım da devam ediyor. Bu yatırımlarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin Muğla’ya hayata geçirdiği projeleri toplam değeri 9 Milyar 441 Milyon TL’ye ulaşacak. Tüm bu yatırımların yanı sıra Büyükşehir statüsü ile birlikte ilçe belediyelerinden devrolan 1 Milyar 201 Milyon TL’lik borç ödemesi yaparken tüm bunlara rağmen FİTCH tarafından 8 defa AAA notu verilerek güçlü mali yapısını korudu.

ALTYAPIYA DEV YATIRIMLAR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortaya konan raporlar sonucunda kentin en büyük sorununun altyapı eksikleri olduğu tespit edilirken bu sorunların ortadan kaldırılması için önemli projeler hayata geçirildi. Projelerin hayata geçirilmesi için ilk olarak özellikle İller Bankası gibi yurtiçi kredi kuruluşlarından finans sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi bu girişimlerinden olumlu sonuç alamayınca Dünya Bankası ve diğer farklı yurtdışı kuruluşlarından maddi kaynak sağlamaya çalıştı. Dünya Bankasından alınan kredi ile birçok farklı altyapı projesi hayata geçirildi.

Bu projelerin çok önemli bir kısmı Muğla’nın dünyaya açılan kapısı olan Bodrum ve Fethiye gibi turizm şehirlerinde yapıldı. Bodrum TurgutreisAtıksu Arıtma Tesisi, Gümbet Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı, Bodrum Kanalizasyon Hattı, Ferhiye Ölüdeniz Arıtma Tesisi yapımı, Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon Hattı, Fethiye AAT kapasite artış projeleri gibi çok büyük altyapı projeleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine Milas Ören kanalizasyon ve arıtma tesisi, Türkevleri, Bozalan Çökertme içme suyu, Ula, Kavaklıdere kanalizasyon hatları, Datça Betçe içme suyu hattı, Marmaris Bozburun yarımadası içme suyu projesi gibi çok farklı noktalarda önemli çalışmalar yapıldı.

Tüm bu yatırımlar ile birlikte kentin yeşili ve mavisini korunması adına büyük önem taşıyan atıksuyunbertarafı konusunda 2014 yılında günde 199 bin 430 metreküp su arıtılabilirken bugün ise %60 oranında artış sağlanarak günde 319 bin 697 metreküp su arıtılıyor. Böylelikle sağlıksız suyun doğaya ve özellikle denize karışmasının önüne geçiliyor. Özellikle büyük altyapı eksiği bulunan Bodrum’da yapılan çalışmalar ile birlikte kıyı bölgelerindeki altyapıdan yararlanma oranı %46’da %91’e yükseldi.

İl genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu konusunda da önemli yatırımlar yapılırken 2014 yılında 9 bin 869 kilometre olan içme suyu hat uzunluğu 11 bin 454 kilometreye yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 yıllık süreçte yollara da önemli yatırımlar yaptı. Sorumluluğundaki 2 bin 346 km yolda 3 bin 256 km çalışma yaparak kırsal Muğla ile kıyı Muğla’yı birbirine bağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sadece yollara 1 Milyar harcama yaptı. Hizmet kalitesinin artması için MUSKİ, Ek hizmet binası ve Makine İkmal tesisini yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca Muğla’ya Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kent Meydanı, Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi, Turgutreis Yaşam Merkezi, Ortaca Cem ve Kültür Evi, Milas Kültür Merkezi yapımı, Yaşlılar için Huzur Evi, Karaçay Köprüsü, Geçici Hayvan Bakımevi, Menteşe ve Bodrum Otogarı, Yağ Hali, Kızılağaç Akaryakıt İstasyonu, Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve sosyal tesislerini kazandırdı. Ayrıca Gözcüler Evi, Çeşmeköy Camii, Pınarköy Camii, Cemil Toksöz Konağı, Ağa Bahçesi Konağı ve Sosyal Tesisi yenileme çalışmaları ile kültürel mirasa kazandırıldı.

TARIM DESTEKLERİ BÜYÜYEREK DEVAM ETTİ

Verimli topraklara sahip tarım kenti Muğla’da üreticiye ve tarıma büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi kurduğu laboratuvarlar, yerel tohum merkezi, meyve sebze kurutma tesisi, deneme bahçeleri, ipekböcekçiliği desteklemeleri, alım garantili üretim, kıl keçisi desteği, kaba yem desteklemeleri, fidan desteği, temiz petek projesi ve en önemlisi üretim kooperatiflerini Güçbirliği çatısı altında toplaması ile üreten köylüye destek verdi. Türkiye’nin 81 iline bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıtan, 25 milyon alım garantili çiçek üreten, üretim kooperatiflerine ekipman, malzeme desteği sağlayan Büyükşehir ile hem üretici hem Muğla kazandı.

Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren, engelleri hizmetleri ile kaldıran Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında da birçok vatandaşa dokunan hizmetleri hayata geçirdi. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola merkezleri ile engelli bireylerin birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağladı ve fedakar annelerinde yüzlerinde gülümseme oldu. Evde bakım, engelli, hasta nakil ile Muğla genelinde hasta nakillerinin yüzde 75’ini Büyükşehir yaptı. Yerel yönetimlerde ilk olan Oyuncak Kütüphanesi, 100 Yaş Evi, Gündüz Bakım Evleri, engelsiz plajlar, yine Türkiye’de ilk Mor Yaşam, Halk Kart desteği, öğrenciler için kırtasiye ve eğitim yardımları ile 7 den 70’e tüm vatandaşların yanında olundu. Candostları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en donanımlı

MUĞLA’NIN MAVİSİ VE YEŞİLİ İÇİN ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ VE HUKUK MÜCADELESİ VERİLDİ

Muğla’nın mavisini ve yeşilini korumak için birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi 10 yılda 202 çevre davasıyla hukuk mücadelesi verdi. 8 atık alım teknesi ile Muğla’nın mavi kıyılarındaki deniz araçlarından atık toplayan Büyükşehir Belediyesi il genelinde 1 olan hafriyat alanı sahasını da 9’a çıkardı. Menteşe’ye 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık Düzenli depolama tesisi ve Muğla’da ilk olan Tıbbi Atık tesisi, Milas’a 25 yıl hizmet edecek Katı Atık Düzenli depolama tesisi hayata geçirildi. Vahşi depolama alanlarını rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi bu alanlara 4 bin 550 adet ağaç dikti.