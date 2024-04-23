Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından görevlerini sürdüren ve yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve beraberindeki mahalle muhtarlarını konuk etti. Ziyarette Başkan Arı’yı tebrik eden muhtarlar görevinde başarılar diledi.

Arı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye hizmetlerinin mahallelere daha etkin ve verimli olarak aktarılması noktasında her zaman muhtarlarla yakın iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Mahallelerinde görevlerini sürdüren ve yeni seçilen muhtarları tebrik eden Arı, “Mahallelerimizin gözü, kulağı olacak siz kıymetli muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum. İnşaallah hep birlikte şehrimiz için güzel hizmetlere imza atacağız. Birçok alanda Türkiye’nin örnek şehri ve marka bir kent haline getirmeyi arzuladığımız Nevşehir’i kalkındırmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak için yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz siz muhtarlarımızın desteğini, görüş ve önerilerini çok önemsiyoruz.” dedi.