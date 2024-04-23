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Bakan Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konulduğunu kaydetti.

Bakan Güler, TRT Çocuk Korosu ile buluştu

Bakan Güler, TRT Çocuk Korosu ile buluştu

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

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