Minteks Sanat Majör Tiyatro Topluluğu tarafından iki gece üst üste sahnelenen “Müzikli Miras” tiyatro oyunu seyircisinden yine tam not aldı. Hem güldüren hem de düşündüren oyun dakikalarca ayakta alkışladı.BURSA (İGFA) - “Geleceğin Hekimini Destekle” sloganıyla tıp fakültesi öğrencilerine destek amacıyla sahneye konan Müzikli Miras ile Türk Eğitim Vakfı (TEV)’in “Hekimler Söylüyor” burs fonuna bağışta bulunulacak.

Minteks Sanat ev sahipliğinde insan ruhunun sanatla nefes aldığının bilinciyle sahnelenen aynı zamanda ekran bağımlılığına da dikkat çeken “Müzikli Miras” tiyatro oyunu 26 Şubat Pazartesi günü AVP Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde ve 27 Şubat’ta ise Podyum Sanat Mahal’de bir kez daha seyircisiyle buluştu.

Yazar Ayşe Alagöz tarafından kaleme alınan, Dr. Yaşar Can Bağatırlar tarafından yönetilen oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Komedi türündeki öyküsü ile “Giren Çıkmaz Mahallesi”nde geçen ve de bir grup mahalleli arasında yaşananları aktaran oyun bol bol güldürürken bir yandan da düşündürdü. Sürpriz sonu ile seyircileri şaşırtmayı da başaran oyun yaşamın her alanında “sanataevet” diyerek insan sevgisi ile yoğrulan müziğin hayatımızdaki vazgeçilmez ve birleştirici yönünü hatırlatmayı ihmal etmedi.

Minteks Sanat Kurucusu Özkan İrman, geçen sezon olduğu gibi yine oyunun tıp fakültesi öğrencileri yararına oynandığını belirterek aralarında gönüllü hekimlerin de bulunduğu oyunculara ve de seyircilere katkılarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

OYUNCULAR

Ayşe Alagöz, Ayşe Hande Özemre Gençosman, Esra Akdeniz Mütevelli, Arda İrman, Sibel Bağcı Uzun, Ece Köksal Uyanıklar, Özlem Kaya, Enis Egel, Özkan İrman, Alparslan Aşan, Şule Yüksel Aydın, Selin İrman, İlknur Gürel, Aslı Âdemoğlu, Tolga Ataç

KÜNYE:

Yazan: Ayşe Alagöz

Yöneten: Yaşar Can Bağatırlar

Oyuncu Yönetmeni: Özlem Özkoşar

Dramaturji: Sibel Bağcı Uzun

Müzik Tasarım: Tolga Ataç

Kostüm Tasarım: Aslıhan Pekün

Dekor: Halil Beysir

Işık Tasarım: Salih Sertkaya

Aksesuar: İlknur Gürel

Afiş Tasarım: Arda İrman