MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 13 Milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde başlattığı 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanabilecek ani ve yoğun yağışlarda yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa merkez ve ilçelerinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ani ve şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 13 Milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işinde sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanabilecek ani ve yoğun yağışlarda yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde Alaşehir Çayı’na tahliyesi sağlanacak. Çalışmaları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Şahika Orhan, MASKİ kontrol heyeti, yüklenici firma yetkilileri, mahalle muhtarı Orhan Çoban’ın yanı sıra MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kacar da yerinde takip etti.

“YATIRIMDAN ÇOK MEMNUNUZ” Mahalle muhtarı Orhan Çoban, “Cengiz Başkanımızın 13 Milyon TL’lik yatırımından çok memnunuz. Çalışmaların hızlı ilerleyeceğini ve bu kadar kısa sürede sonuçlanacağını biz de tahmin etmemiştik. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.