Nevşehir Belediyesi’nin yüzlerce personel ve onlarca iş makinesinden oluşan ekipleri bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’ndeydi. Belediye ekipleri her iki mahallede temizlik çalışmalarının yanı sıra küçük çaplı altyapı, yaya kaldırımları ve parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) -Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Nevşehir’i daha temiz bir görünüme kavuşturmak ve mahallelerdeki küçük çaplı altyapı, bakım ve onarım ihtiyaçlarına kısa sürede müdahale edebilmek için ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla başlattığı hizmet ve temizlik seferberliği devam ediyor. Arı’nın göreve başladığı günden itibaren kampanya çerçevesinde, Esentepe Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sanayi bölgesi, Kurşunlu Cami çevresi ve Bekdik Mahallesi TOKİ 5. Etap bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’ndeydi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yüzlerce personeli beraberinde iş makinaları ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren her iki mahallede yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte park ve bahçelerde bakım ve budama yapan belediye ekipleri boş arazilerdeki hafriyatları ve inşaat atıklarını da kaldırdı