Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yaşamak ve Yaşatmak için’ diyerek yola çıktığı yeni dönemde vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini daha da yükseltmek için yeni projelere odaklandıklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Çolakbayrakdar, 31 Mart Yerel Seçimlerden sonra Kocasinan’ın 88 mahallesinde göreve başlayan muhtarlarla bir araya geldi. Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Mahalle Muhtarlıklarına yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan Muhtarlarımız vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem mahallede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de bölgeye doğru hizmeti götürmüş oluyoruz. Bu noktada hem sizlerin görüşlerini, hem de mahallenizdeki sakinlerden sizlere gelen talepleri de bizlerle paylaşmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İstişareler neticesinde 44 merkez 44 kırsal olmak üzere toplam 88 mahallemizi 8 bölgeye ayırarak muhtarlarımızla daha sık bir araya geleceğiz. Hem daha fazla zaman ayırabilme hem de birbiriyle komşu mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ortak olduğu için toplantılar daha verimli olacak. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” diye konuştu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, muhtarlara başarılar diledi.

Samimi bir havada gerçekleşen toplantı, mahalle muhtarlarının kendilerini tanıtma ve isteklerini iletmesiyle sona erdi.