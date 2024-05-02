Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2024’ün ilk 2 ayında 4,3 milyon turist ağırladı. Türkiye’yi ziyaret eden ilk 3 ülkeyi; İran, Rusya ve Bulgaristan oluşturdu.İZMİR (İGFA) - Kruvaziyer turizminde 2024 yılı açısından ilk aylar olmasına rağmen işlerin iyi gittiğine işaret eden Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yılın ilk 2 ayının verilerine baktığımızda ülkemize 4,3 milyon turist geldiğini gördüklerini söyledi.

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye, ocak ayında 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Çavuşoğlu,"Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi” dedi.

Turist sayısında artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 olduğunu söyledi. 2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildiğini belirten Camelot Maritime’ın Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkenin, 437 bin 905 kişi ile İran olduğunu, İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, üçüncü sırada ise 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

TURİZM GELİRİNDE ARTIŞ YAŞANDI, İSTANBUL İLK SIRADA

Bu arada Türkiye'ye gelen ziyaretçilerde İstanbul’un ilk sırada yer aldığını kaydeden Çavuşoğlu, İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı’nın takip ettiğini belirtti.

Turizm gelirlerinde artış yaşanmasının sektör için moral kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle Türkiye'de turizm gelirinde düşüş yaşandığını, 2021’den sonra turizm sektörünün toparlanmaya başladığını söyledi. 2022'deki turizm gelirinin 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olduğunu, geçen yıl bu rakamın 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.