Alternatif eğitim için bir araya gelen gönüllülerin kurduğu Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi 10. Yılını kutladı.İZMİR (İGFA) - Kurulduğu günden itibaren çocuk haklarını hayata geçiren, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve kâr amacı gütmeyen okulların kurulması ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Kooperatifi 10. Yılını kutladı.

Eğitim sistemindeki mevcut sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üretmek için bir araya gelen 11 ebeveyn tarafından öncelikle kendi çocukları için ideal bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla 2014 yılında kurulan BBOM bugün yüzlerce ortak ve gönüllüsüyle yolculuğuna aynı heyecan ile devam ediyor.

Kooperatifin 10. yıl kutlaması, sadece geçmiş başarıları değil, aynı zamanda gelecekteki hedefleri ve mücadeleleri de kutlayan bir topluluk buluşması olarak geniş katılım ile gerçekleşti.

2015 yılında Renkli Orman Anaokulu'nu ve 2017 yılında da Renkli Orman İlkokulu'nu kurarak bu hedeflerine doğru ilk adımlarını bir grup hayalperest olarak attıklarını belirten Kurucu Ortak ve Okul Müdürü Yasin Sancak "Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir topluluk ve bir harekettir. Bizler, çocukların haklarını savunmak, katılımcı demokrasiyi desteklemek ve ekolojik dengeye saygı göstermek için bir araya geldik.Geçtiğimiz on yıl boyunca, birlikte çalışarak, dayanışma içinde hareket ederek çok şey başardık" dedi.

Sancak'ın konuşması, katılımcılara yolculuklarında ilham verirken, Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi'nin başarılarını ve önlerindeki zorlukları da vurguladı.