Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TYT ve AYT Deneme Sınav Sonuçları belli oldu. Öğrenciler sınav sonuçlarını, kendilerine gönderilen kod ile birlikte ww.nevsehir.bel.tr adresinden sorgulayabilecek.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ödüllü TYT ve AYT Deneme Sınavları hafta sonu yapıldı. ÖSYM’nin uyguladığı tüm kurallar geçerli olduğu ve gerçek bir sınav provası niteliği taşıyan sınavlara toplam 973 öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarını kendilerine SMS olarak gönderilen kod ve kullanıcı adları ile birlikte www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü içerisinde bulunan TYT-AYT Gerçek Sınav Provası Ödüllü Deneme Sınav Sonuçları sekmesini tıklayarak öğrenebilecek.

Bu arada sınavlarda dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Sınav sonuçlarına göre; Sayısal’da Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Mahmut Can Aldağ, Özel Kardelen Koleji öğrencisi İsmail Uğur Avcu ikinci ve Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Yunus Arıkan üçüncü oldu. Eşit Ağırlık kategorisinde ise; Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Emine Beyza Aplak birinci, aynı okuldan Mahmut Can Aldağ ikinci ve Özel Nevşehir İdeal Çözüm Lisesi’nden İhsan Uzey üçüncü oldu. Sözel’de de Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ömer Baykaplan birinci, aynı okuldan Ömer Faruk Ünlü ikinci ve yine aynı okuldan Sude Ulucan üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.