Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi’nin “Sağlıklı ve Aktif Yaşam” temasıyla bu yıl ilk kez yapıldığını söyledi. Aynı zamanda kongre başkanı olan Prof. Dr. Neriman İnanç konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Yaşamımızın en büyük sermayesi sağlığımızdır.

Son yıllarda yaşanan pandemi nedeniyle bulaşıcı hastalıklar ile toplum sağlığına odaklanılması, veteriner hekimler, beşeri hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri ile insan, hayvan ve çevre sağlığının birlikte değerlendirildiği tek sağlık kavramının dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu amaca yönelik olarak sağlığa ulaşmak için multidisipliner iş birliği çalışmalarının teşvik edilmesi de önerilmektedir. Bizde kongremizde bu yaklaşımı dikkate almaktan büyük mutluluk duymaktayız.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ise kongre sebebiyle çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden gelen misafirleri Üniversitelerinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek kongrenin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

34 şehir, 53 farklı üniversiteden doktor, veteriner hekim, diş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen gibi sağlık alanında bilimsel çalışma yapan ve konuya ilgi duyan yaklaşık 320 sağlık profesyonelinin katıldığı ve iki gün süren kongrede beslenme, halk sağlığı, sağlıkta kalkınma hedefleri, sağlıkta teknolojinin rolü, fiziksel aktivite gibi konularda 171 sözlü ve poster sunumu gerçekleştirildi