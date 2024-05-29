Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 4. Geleneksel Hot Pack Devir-Teslim töreni yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin bu yıl mezun olacak dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenledikleri 4. Geleneksel Hot Pack Devir-Teslim Törenine NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç, Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra Kepenek Varol törende yaptığı açılış konuşmasında fizyoterapistlerin tedavilerde çok sık kullanılan Hot Pack, sıcak su torbası anlamına geldiğini belirterek, “Buradaki amaç, tamamen temsili bir düşünce olup, fizyoterapist olma yolunda dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine vermiş olduğu Hot Pack öğrenciler arasındaki dayanışmayı, birliği, beraberliği ifade etmektedir” dedi.

Bu yıl mezun olacak öğrencilerin üçüncü sınıf öğrencilerine Hot Pack devir-teslim ettiği törene, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve öğrencilerin rol aldığı kısa film gösterimi renk kattı. Öğrenciler ayrıca üniversite hayatında yaşadıkları pek çok anıyı sinevizyon gösterisi ile bir kez daha hatırlama fırsatı buldu. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri program sonunda öğretim üyeleri ile birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdiler.