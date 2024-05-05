İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.” iddiasının dezenformasyon olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddialarına yönelik açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Ankara Polatlı’daki bahse konu helikopter pistinin iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Söz konusu pistin olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.