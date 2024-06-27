Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokakta bulunan B.K’ya ait çöp ev niteliğinde olan daire nedeniyle harekete geçti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - B.K’ya telefon ile ulaşamayan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, B.K’nın iş yerine gidip durumu izah ederek, daire kapısını açmasını talep etti. B.K’nın kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokak’ta bulunan dairenin kapısı polis nezaretinde çilingir ile açıldı. Ardından da Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp evi temizledi. Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kâğıtlardan oluşan çöpler topladı. Ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İlaçlama Ekibi tarafından ev dezenfekte etti. Çöp evde gerçekleştirilen temizlik, ıslah ve ilaçlama işlemi sonrasında ekipler, B.K’nın iş yerine giderek, yeni anahtarını kendisine teslim etti.

“ODUNPAZARI’NDA ÇÖP EVLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiğine dikkat çekti.