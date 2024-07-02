PETLAS 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci ayağı olan Ankara Offroad Yarışı, Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibinin birinciliğiyle sona erdi. Ankara Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından Mühye'de düzenlenen yarışın genel klasman ikinciliğini Mehmet Demirel-Fettah Yiğit kazanırken, genel klasman üçüncülüğünü İsrafil Akyüz-Mert Tepe elde etti.ANKARA (İGFA) - ICRYPEX, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarış sonunda, Özsoy-Deynek ekibi aynı zamanda Sınıf SSV birinciliğini kazanırken, Sınıf 4 birincisi İsmail Ayhan-Arda Arslan, Sınıf 3 birincisi Orhan Sakarya-Sinan Çapraz ve Sınıf 2 birincisi de Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ekipleri oldular.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’dan aldılar.