Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kantin sohbetleri kapsamında Eğitim Fakültesinde öğrencilerle bir araya geldi. Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, “Kantin Sohbetleri” kapsamında Eğitim Fakültesi kantinini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik imkanlarından bahseden Rektör Yılmaz, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Bu ziyaret sırasında öğrenciler, Rektör Yılmaz'a görüş ve önerilerini iletme fırsatı buldular.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kantin sohbetlerinde üniversitenin sunduğu çeşitli imkanları ve gelecekteki projeleri anlatarak, “Üniversitemizin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetleri ile öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarıları bizler için gurur kaynağıdır” dedi

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Öğrenciler, kantin sohbetlerinde Rektör Yılmaz'a derslerle ilgili önerilerini ve kampüs hayatına dair beklentilerini dile getirdiler. Öğrencilerin görüşlerini dikkatle dinleyen Rektör Yılmaz, bu önerileri değerlendirmek üzere not aldı.