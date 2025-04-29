Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Osmanlı Başkentleri Osmangazi’de Buluşuyor” adlı programda, Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı iki önemli şehir olan Bursa ve Bilecik arasındaki tarihi dostluk bağları kuvvetlendirildi. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bursa Bilecikliler Derneği ve Osmangazi Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen “Osmanlı Başkentleri Osmangazi'de Buluşuyor” programı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti. Programa, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Zafer Milli, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar, Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BURSA VE BİLECİK’İN TARİHSEL YOLCULUĞUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, program öncesinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve protokol üyelerine, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Başkan Aydın, dünyanın tam panoramik en büyük müzesinin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi. Başkan Aydın, daha sonra programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan Bursa ve Bilecik’in tarihsel yolculuğuna bir kez daha şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Bu yıl, Bursa’nın fethinin 699’uncu yıldönümünü kutladık. Osmangazi Belediyesi olarak 20 yıldır Bursa’nın fethi kutlamaları kapsamında Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri’ni düzenliyoruz. Sempozyum, fetih yürüyüşü, köy düğünü, rahvan at koşusu ve uluslararası tarihi kent koşusu gibi birbirinden özel etkinlikler ile Nisan ayı boyunca fetih coşkusunu tüm kente yayıyoruz” dedi.

Bursa’nın 23 yıl süren bir kuşatma sonunda kan dökülmeden fethedildiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Atalarımız yurt edindikleri bu toprakları, adalet, barış ve hoşgörü ile yönetmiş. Bizler de bugün aynı şekilde, ülkemizin ve Bursa’mızın barış, hoşgörü ve adalet içerisinde yönetilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bursa’nın fethi kadar kurtuluşu da çok önemli. 11 Eylül 1922’de Bursa’nın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa’yı, Keles Kıranışıklar Köyü’nden Saadettin Efe’yi, Harmancık’tan Canım Efe’yi ve tüm dağ müfrezesini de sevgi saygı ve rahmet ile anıyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BİLECİK’TE DOĞAN KIVILCIM BURSA’DA BÜYÜDÜ”

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yaptığı konuşmada, Bilecik ve Bursa’nın tarih boyunca kaderleri birbirine bağlanmış, iki kadim şehir olduğunu ifade etti. Bilecik’in büyük bir medeniyetin ilk adımı olduğunu kaydeden Subaşı, “Osman Gazi’nin cesareti, Şeyh Edebali’nin bilgeliğiyle yoğurulan bu topraklar, bir devletin değil; aynı zamanda bir inancın, bir anlayışın, bir yaşam biçiminin de temelini attı. Kısa süre sonra bu yürüyüşün bayrağı Bursa’ya geçti. Bursa, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda mimarisiyle, kültürüyle, ticaretiyle ve ilim irfan ocaklarıyla bir uygarlığın simgesi haline geldi. Bilecik’te doğan kıvılcım, Bursa’da büyüdü. Anadolu’dan Rumeli’ye uzanan büyük bir çınara dönüştü. Bu iki şehir yüzyıllar boyunca sadece Osmanlı Devleti’nin değil, insanların ortak değerlerini de taşıdı. Hoşgörü, üretim, ilim ve adalet; işte bu miras hepimize yol gösteren bir pusula oldu” dedi.

“YERELDEN YÜKSELEN DAYANIŞMA, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ AYDINLATACAK EN BÜYÜK IŞIKTIR”

Tarih yalnızca geçmişte yaşananlar değildir, aynı zamanda geleceğe de duyulan sorumluluktur diyerek sözlerini sürdüren Subaşı, “Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bu kadim mirası halk iradesi ile taçlandırarak yeni bir sayfa açtı. Milletimiz adına medeniyet seviyesini aşacak yeni bir anlayış belirledi. Bizler de bu yeni tarihsel sorumluluğumuzu demokrasiyle, toplumsal eşitlikle, çevre duyarlılığıyla, eğitimle ve sanatla bütünleştiriyoruz. Daha yaşanabilir, daha adil şehirler kurmanın da mücadelesini veriyoruz. Bu buluşmanın en kıymetli yönü, iki şehir arasında geçmişten bu güne uzanan köprünün, aynı zamanda geleceğe de umutla bakan bir işbirliğine dönüşmesidir. Biz bu birlikteliği ortak projelere ve ortak çözümlere dönüştürmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki yerelden yükselen dayanışma, ülkemizin geleceğini aydınlatacak en büyük ışıktır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bilecik ve Bursa, sadece komşu şehirler değil; aynı zamanda köklü bir tarihin, ortak kültürün ve güçlü bağların temsilcileridir. Osmanlı’nın doğduğu topraklardan, imparatorluğun ilk başkentine uzanan bu yolculuk bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Ecdadımızın mirasını yaşatmak, kültürel ve ekonomik işbirliğimizi arttırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugünkü buluşmamız sadece bir dostluk buluşması değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir birliktelik mesajıdır. Bilecik ve Bursa’nın dostluğu daim olsun, birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman güçlü olsun.”

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar da, Bursa’nın fethinin 700’üncü yıldönümü kutlamaları için hazırlıklara başladıkları bir dönemde, bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından program, Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti. Koro tarafından söylenen birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gerçekleşen yöresel dans gösterileri de geceye renk kattı.

