Yazar ve öğretmen Recep Özkul,, insanımıza okumayı sevdirmek istediğini ve bu kapsamda anılmak istediğini belirterek Herkes Duysun’a yaptığı açıklamalarda, “İnsanların okumalarına yardımcı olmaya çalışıyorum.” dedi.Sergen DURAK/ Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Kitap Fuarı, düzenlendiği ilk günden bugüne kadar yüzlerce yayınevi ve yazarı Bursa ve çevre kentlerden gelen 4 milyondan fazla okurla buluşturdu. Çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan fuar, kitapseverlerin bir araya gelmesini, yeni eserler keşfetmesini ve yazarlarla doğrudan etkileşimde bulunmasını sağlamaktadır.

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan yazar/öğretmen Recep Özkul ve Abdullah Şahin, eserlerini, fuarın güzelliklerini ve fikirlerini aktardı.

“OKUMAYI SEVDİREN ADAM OLARAK ANILMAK İSTİYORUM”

Okumayı sevdiren adam olarak anılmak istediğini söyleyen yazar Recep Özkul, ‘’Öncelikle hoş geldiniz. Bursa’da Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün TÜYAP ile beraber organize ettiği yazar öğretmenleri standında görev alıyorum. Yayınlanmış 5 adet kitabım var. Yazmaya ve insanların okumalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öldükten sonra da okumayı sevdiren adam olarak anılmak istiyorum.

‘Çok Normal’ adlı eserim 2007 yılında kaleme aldığım kişisel gelişim üzerine yazılmış tek sayfalık bir kitap. Milli Eğitim Bakanlığımızın ders kitaplarında kişisel gelişim, okuma kültürü ve aile konulu temalar var. Ardından 11 yıllık bir birikim ile hiç kitabını kaleme aldık. Hedef, hareket, iletişim ve irade üzerine yazılmış bir kişisel gelişim kitabıdır. Bunun dışında 23 öğretmen arkadaşımız ile birlikte kaleme aldığımız okuma ve anlama becerileri üzerine yazılmış ‘Bu Kitap Senin Kitabın’ adlı eseri ortaya çıkardık. Bu kitabın gelirlerini de bütün köy okullarına finanse ettik. Öğretmen arkadaşlarımız ile beraber böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attık.’’ şeklinde konuştu.

FUAR BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GEÇİYOR

TÜYAP Kitap Fuarı’na olan yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu belirten yazar Abdullah Şahin, “Kitap fuarımız gerçekten beklentinin üzerinde geçiyor. Çok yoğun bir ilgi var. TÜYAP tarafından yirmi birincisi düzenleniyor. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de öğretmenlere özel bir stant hazırladı. Bu sene gerçekten çok değerli bir çalışma yaptılar, onları da takdir etmek lazım. Ben de bu vesile ile katılmış oldum. Hem bir öğretmen hem bir yazar olarak. Gerçekten çok mutlu ve çok heyecan verici diyebilirim. Öğrenciler ve okurlar buraya geliyor. Muhteşem bir tablo ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra daha fazla ilgi alır diye umuyorum. Kitabımızdan bahsetmek gerekirse, bundan önce de Gebze'ye gitmiştim. Evrensel Kültür Sanat Derneği olarak muhteşem bir çalışma yaptık. Aynı tabloyu biz burada da görmekteyiz. 'Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm' adlı kitabımıza ilgi burada da ilgi devam ediyor. İnşallah bu kitap seri şeklinde devam edecek ve okurlar ile buluşacak.” dedi.