İşletmeciliğini İş İnsanı Sever TEKER'in yaptığı Et-Sever Restaurant Muhteşem bir organizasyon ile açıldı. Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı da açılışa katılanlar arasındaydı. Organizasyona yoğun katılım gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Et-Sever Restaurant ses getiren organizasyonu dolu dolu geçti. Büyük Açılışa ünlü isimler katıldı.

Sevilen Sanatçılar Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Faruk K, Zeynep Dizdar, Nilay Toprak katıldı.Organizazyonda Ayşegül Erkutay Orkestrası 70'ler gazino konseptiyle büyük beğeni topladı. Bando Takımı Şinanay coşkuyu daha da artırırken Ek Trio Gırls 'ün Çello,Flüt , Keman Dinletisi de büyük beğeni topladı.Organizasyonda Dj Performansı da yapıldı.Organizasyon Olga&Tolga Events imzasıyla yapıldı ve İstanbul'da büyük ses getirdi.