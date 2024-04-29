60 ilden 3 bine yakın izci Çanakkale’de ‘Dedeciğim ben geldim!’ diyerek yürüdüÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye İzcilik Federasyonu’nun 22-26 Nisan tarihleri arasında Kuveyt Türk’ün sponsorluğunda gerçekleştirdiği Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampına 60 ilden yaklaşık 3 bin izci ve izci lideri katıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik 57. Alay Vefa Yürüyüşünün de yapıldığı kamp Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 22 yıldır aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 22.cisi bu yıl düzenlenen Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı, 22-26 Nisan tarihleri arasında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirildi. Çanakkale Kara Muharebelerinin 109. yıl dönümünde düzenlenen kamp faaliyetleri kapsamında, Türkiye’nin 60 ilinden izci ve izci liderinin katılımıyla yaklaşık 15 kilometrelik 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampının ana sponsorluğunu 2017 yılından bu yana Kuveyt Türk üstleniyor.

57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı için Türkiye’nin 60 ilinden yaklaşık 3 bin izci ve izci liderleri 22 Nisan 2024 Pazartesi günü Gelibolu Yarımadası’nda buluştu. “Dedeciğim ben geldim!” temasıyla düzenlenen kampa katılan izciler, ilk olarak Çanakkale Eceabat’taki Kocadere İzcilik Kamp Alanı’nda çadırlarını kurdu.

Milli bilinç kampına katılan izcilere, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı tarafından Çanakkale Kara Muharebeleri ve 57. Alay hakkında detaylı bilgiler verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kamp alanında coşkuyla kutlayan izciler, düzenlenen törende şiirler okudu, tiyatral gösterilerde bulundu. İzciler, 24 Nisan Çarşamba günü ise Çanakkale Şehitlik Abidesi ile 57. Alay Piyade Şehitliği’nde düzenlenen resmî törenlere katıldı.

İZCİLER TÜRK BAYRAKLARIYLA YOLA ÇIKTI

Çanakkale 57. Alay Şehitleri Milli Bilinç Anma Kampı’ndaki en önemli etkinlik 25 Nisan Perşembe sabahı gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından izcilerin saçına kına yakıldı. 57. Alay Vefa Yürüyüşü için Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, ‘Dedeciğim ben geldim’ yazan kırmızı yelekleriyle yeşillikler içerisinden tek sıra halinde yürüyerek Conkbayırı’na doğru hareket etti.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün ardından Conkbayırı'na ulaşan izciler, savaş atmosferinin hissedildiği 57. Alay'ın ilerlediği yolları takip ederek şehit dedelerinin izinden yürüdü. Conkbayırı’ndaki anma töreninin ardından izciler, savaşın gerçekleştiği cepheleri ve şehitlikleri ziyaret ederek yine 2 saatlik bir yürüyüşün ardından tek sıra halinde kamp yerine döndü.