Ezgi Tek’in ilk şiir kitabı “Gökyüzünü Bilmeyen Leke Sanıyor Kuşları” Lakin Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Çeşitli dergi ve fanzinlerde, dijital platformlarda yazıları, şiirleri ile tanınan Ezgi Tek’in şiir severlere farklı bir yolculuk vaat ettiği ilk şiir kitabı “Gökyüzünü Bilmeyen Leke Sanıyor Kuşları” Lakin Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Ezgi Tek, ilk şiir kitabında aşka dairi kaleme alarak, hüznü güzelleyen, güzeli oyayla işleyen, inişleri çıkışları kafiyenin ezgisiyle dizginleyen mısralarıyla, okuyucuya farklı pencerelerden seyir sunuyor.

Kitaptan;

“Kendi dünyamın kabuğu, yalnızlık; kırabilene aşk oldu,

bak sana! “



EZGİ TEK KİMDİR 1990 yılında Turgutlu’da doğdu. İlkokulu Ankara’da, ortaöğretimini İstanbul’da bitirdi. Sanat Tarihi, Halkla İlişkiler ve Turizm, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Kültürel Miras ve Turizm, Çocuk Gelişimi bölümlerini bitirdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Sebastopolis Antik Kenti’nde Kazı Fotoğrafçısı olarak çalıştı. Tokat Sulusaray Halk Merkezi’nde fotoğrafçılık kursu verdi. AKMED bünyesinde ‘Kaş Yöresinde Barak Kilimleri’ adlı araştırma projesini kaleme aldı. Mardin Müzesi’nde Müze Eğitim Koordinatörlüğü yaptı. Şu an Mardin’de sanat, kültürel miras, edebiyat, felsefe ve tarih kapsamında çocuk atölyeleri ve eğitim etkinlikleri düzenlediği Kebikeç Sahaf adında işletmesi var. Başta Kuledibi ve Ahval olmak üzere çeşitli dergi ve fanzinlerde, dijital platformlarda yazıları, şiirleri yayımlandı.