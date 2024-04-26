Her yıl Aydın’ın 17 ilçesinde yapılan fide dağıtımıyla şimdiye kadar 27 milyon fideyi Aydın halkıyla, yüzbinlerce tohumu da Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan ve Yenipazar ilçelerinde bulunan tesislerine yapacağı yaklaşık 30 milyon liralık ek yatırımla yıllık üretim kapasitesini 10 milyon fideye çıkarıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Ata tohumları projesi benim için özel bir anlam ifade ediyor; büyüklerimizin sandıklarından tek tek toplayarak koruma altına aldığımız tohumlarımızdan, milyonlarca fide üretip Aydın halkına ulaştırdık. Aydın bu projeyi çok sevdi, biz de kapasitemizi yıllık 10 milyon fide üretimine çıkarıyoruz, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.