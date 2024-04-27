Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yapılan yatırımların ve hizmetlerin bilinirliğini artırmak, kentin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasını sağlamak ve turizm açısından potansiyelin artırılmasına katkı sunmak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak VizyonAydın projesini hizmete sunacaklarını ifade etti.

VizyonAydın projesi kapsamında; kültür, sanat, turizm, bilim, teknoloji, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda Aydın’ı ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tanıtım Ajansı da kuruyoruz.

Çerçioğlu, Aydın Tekstil’in restore edilerek Aydın’a fuar alanı olarak yeniden turizme kazandırılan fabrika binasının VizyonAydın için temel tanıtım alanlarından birisi olacağının altını çizdi. Çerçioğlu, “Fuar Aydın, Aydın’ın uluslararası alanda tanınırlığını daha da artırmak için attığımız adımlardan sadece bir tanesi.”

Çerçioğlu, Vizyon Aydın ile Aydın‘ın değerlerinin uluslararası arenada daha fazla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek; ”Kentimizin her alandaki yeniliklerinin, gelişmelerinin ve ortak değerlerimizin tüm Türkiye’de ve uluslararası arenada bilinirliğini artırarak kentimizin marka değerini, turizm potansiyelini daha da yukarıya çekeceğiz, VizyonAydın bir marka olarak Aydın’ın değerine değer katacak.” ifadelerini kullandı.