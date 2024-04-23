2022 Best Model yarışmacısı ve podyumun aranan isimlerinden ayrıca reklamların sevilen yüzü Burcu Şeritoğlu, katıldığı mücevher fuarında göz alıcı güzelliğiyle parladı.İSTANBUL (İGFA) - Oyunculuk sektörüne de adım atmaya ve kısa sürede podyumda yakaladığı başarıyı yakalama hedefinde olduğunu dile getirdi.

İstanbul’ da gerçekleşen Jewelry Show’da, Cemcem kuyumculuk firması standında tanıtım yapan güzel model Burcu Şeritoğlu, tanıttığı mücevherler gibi göz alıcı olunca ve ışığıyla ziyaretçileri etkileyince, kısa sürede elde ettiği başarının da nedenini gösterdi.

Şeritoğlu, hızlı çıkışını Hızlı çıkışını şu sözlerle dile getirdi:

“Görsel sanatlarda kendine baktırmayı bilen sanatçıdır, bu benim bakışım, podyum ve modellikte bunu başardım. Rol aldığım reklam, sinema ve dizi işlerinde odak noktası oldum, kendime baktırmayı başardım” dedi. Yeni yeteneklerin başarılı adımları ve bakış açılarıyla sanat dünyası renklenirken sanatçı tanımının çerçevesi de genişliyor"