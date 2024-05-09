Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik markası PO/Marine, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin tedariki sürecinde uyguladığı sürdürebilirlik standartlarıyla dünyanın en prestijli belgelerinden biri kabul edilen Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonunun (ISCC) sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik sektöründe fark yaratan markası PO/Marine; biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin tedariki sürecinde uyguladığı sürdürebilirlik standartlarıyla, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonunu (ISCC) aldı.

Biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimini doğrulamak için kullanılan bir sertifika programı olan ISCC; üretimin çevresel, sosyal ve etik yönlerini kapsayan bir dizi sürdürülebilirlik kriteri ve gerekliliğine dayanıyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik ve sorumlu üretime olan bağlılıklarını göstermeleri için güvenilir ve kabul görmüş yollar sağlayan ISCC, Avrupa'da biyoyakıtlar, biyoenerji ve yenilenebilir ham maddelerden yapılan ürünler için bir sürdürülebilirlik sertifika programı olarak da geniş çapta tanınıyor ve biyoyakıt tedarikinde bir kalite işareti olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “PO/Marine olarak Türkiye'de denizcilik sektörüne transit, ÖTV'siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirketiz. 2019 yılından beri liderliğimizi koruduğumuz denizcilik alanında öncü adımlar atıp pazar payımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken sürdürülebilirlik politikamızdan taviz vermeden net sıfır hedefimize ulaşmaya yardımcı olacak her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çevreye duyarlılığımızın ve denizcilik sektörü üzerinde olumlu etki yaratmaya yönelik çabalarımızın teyidi olan bu sertifika da denizcilik sektöründe sürdürülebilir ve net sıfır geleceğe yatırımlarımızın karşılığı niteliğindedir. PO/Marine olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızla denizlerdeki güçlü altyapımızı geliştirmek ve liderliğimizi daha da sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.