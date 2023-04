Resmin caz ustası ressam Reyhan Abacıoğlu. Yalnızca doğaçlama ritimleri yansıttığı için değil, metaforlaştırdığı şeyleri cazın hüznüyle büyülediği için de... Hani, Eskimolar karı elli sözcükle tanımlarmış ya, Reyhan da hüznü bin bir sesle tanımlıyor; resminin caz halleriyle. Ve Abacıoğlu’nun “Resmin Caz Halleri” sergisi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından, Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Sanat Galerisi’nde, çok kalabalık bir sanatçı ve sanatseverin katılımıyla açıldı. Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı etkinlik 11 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında her gün izlenebilecek.

Ressam Abacıoğlu, “Bana benziyor resimlerim. Çığlıkları içlerinde saklı... Yaşadığım çağın tüm çirkinliklerini görüp duyumsadığımda, yaratma sancısı başlıyor. Kişi yaşamın her formuna, her boyutuna merakla, sakınımsız yaklaştığında daha bir yoğun hissediyor yaşadıklarını. Yaşama dair çok şey birikiyor içinde. Öz dışavurum kaçınılmaz oluyor. Yaratma itisi resme dönüştürüyor biriktirdiklerimi. Hiç doyuma ulaşmayan bir iti yaratma. Bildiğim tek yaratma biçimi de resim benim için... Yaşamla aramdaki dengeyi korumak için, çıldırmamak için, yaşama karşı sorumluluğumu ve biriken yükümü dışa vurmak için, yaşamı çoğaltmak ve savunmak için...” diyerek tanımlıyor sanat evrenini. Küratör Karaoğlu da “Yıllarca sayısız sergiler açtı. Ulusal ve uluslararası çok özel projelerde birlikte olduk çoğu kez. Delacroix’dan Rodin’e, Picasso’dan Dali’ye, Beuys’dan Le Corbusier’e kadar dünya ustalarının yapıtlarının bulunduğu, küratörlüğünü yaptığım ‘Ellerin Büyüsü’ sergisinde yer alan resmi Alman Koleksiyonerler Prof. Hans Zilch koleksiyonunda şimdi. Ve on iki yıl önce küratörlüğünü yaptığım ‘Bavulum Dolu Sanatla’ sergisinden bir resmi de Goslarer Museum koleksiyonunda. Yurt içi ve yurt dışında pek çok saygın koleksiyonda resimleri var Abacıoğlu’nun. İçi caz dolu resimleri” diye tanımlıyor sanatçıyı.