Keşan’da Gökçen Büfe sahibi Şaban Gökçen, son dönemde gündeme gelen Keşanspor’un yaşadığı sorunlarla ilgili olarak bir çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Şaban Gökçen’in Keşanspor ile ilgili olarak yaptığı çağrı açıklaması şöyle;

“Spor kulüpleri ne için kurulur? Kuruluş amaçları nedir? Bünyesinde kimleri barındırır? Adını nereden alır?

Spor kulüpleri Atyatürk’ün izinden giden zeki, çevik ve çalışkan çocukları ellerinden tutmak, onları belli disiplin ve kurallariçinde yetiştirmek ve bölgesini en iyi şekilde temsil etmektir.

Bünyesinde hiçbir çıkar gözetmeksizin kendini bu işe adamış iş insanlarını ve bölgenin gençlerini barındırmkatır.

Acaba adını bölgenin en işlek merkezinde olan, hem çalışkan, dürüst ve yüreğini ortaya koyan esnafını, zeki, çevik ve çalışkan gençlerini barındıran şirin kasabamız Keşan’dan alan Keşanspor.

Keşanspor adam gibi adamlarla yönetilirse, Atatürk’ün izinden giden zeki, çevik ve çalışkan bölgemizin yetenekli çocuklarının ellerinden tutulup değerlendirilirse fazla paraya pula ihtiyaç kalmaz. Kardeşlik, arkadaşlık ve Keşanlılık ortaya çıkar. Hiç bir beklenti olmaksızın çıkar takır takır futbol oynarlar.

Benim 21 yaşında üniversitede okuyan, süper amatmörde oynayan oğlum var. İhtiyaç duyulursa beş kuruş beklentisi olmadan çıkar oynar. Benim oğlum gibi elini sallasan ellisi koşarak kendini bu işe adarlar ve yüreklerini ortaya koyarlar. Para ile yapılan transferlere gerek kalmaz.”