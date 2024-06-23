Vatandaşın aşı reddi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) olmayan röntgen, mamografi cihazları ve bu cihazlarla yapılması gereken hasta takipleri için vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurmamaları nedeniyle ASM’de görev yapan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Çalışanlarının sorumlu tutulamayacakları hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker açıklama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanları performans ödemelerini Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aldığına dikkati çekerek, bu ödemeler içerisinde bağışıklama sistemi yani aşı takibi, vb. işlemler önemli yer tuttuğunu söyledi.

ÇALIŞAN CEZALANDIRILMAMALI

Sağlık Müdürlüklerinin E.210017606-131.10.01-235604382 sayılı yazısı gereği ‘’aşı“ yapılmama durumu ‘’Yapılmadı’’ ve aşı yapılamama nedeni ‘’Ret’’ olan işlemler performans hesaplamalarından hariç tutulmayacak olup, gereken ve yapılmamış aşı olarak sayılacağına dair yazı yayımladığını anımsatan Çeker, "Yayımlanan yazıya istinaden ASM’de görev yapan çalışanlar ekonomik olarak mağdur olmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde de bir aşı karşıtlığı söz konusu olup vatandaşlar aşı takviminde olan pek çok aşıyı yaptırmamakta reddetmektedir. Vatandaş aşıyı yaptırmayı ret ettiği için çalışan cezalandırılmamalıdır" dedi.

Çeker açıklamasında, "ASM’de görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları 2024 Mayıs ayı dönemine ait performans iş ve işlemlerinin tamamlamış olmalarına ve yapılan aşı reddiile ilgili işlemler hakkında vatandaşlardan ıslak imzalı belgeler alınarak Sağlık Müdürlüklerine sunmalarına rağmen hastalar yeniden ASM davet edilerek yeniden evrak düzenlemeleri Müdürlük tarafından Aile Hekimlerine, Aile Sağlığı Çalışanlarına duyuru yapılmak suretiyle bildirilmiştir. Kamu işvereni Mayıs ayının bitmesine ramak kala yeni evrak düzenleme kararı ASM’de iş yükünü gereksizce arttırmaktadır. ASM çalışanlarının sorumluluğunun olmadığı bir durum nedeniyle bir performans kesintisi yapılmasının ücrette adaletin sağlanması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Yine ASM’deolmayan röntgen, mamografi cihazları bulunmadığı için muayene için Aile Hekimine baş vuran vatandaşların röntgen, mamografisi çekilemediği için vatandaşlar Röntgen, mamografi cihazlarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir. Sevk edilen vatandaşlar ya hastaneye gitmiyor yada gidip röntgen filmlerini çektiriyor, filim sonuçlarını Aile Hekimine getirmiyor" diye konuştu.

KESİNTİ YAPILAMAZ!

Vatandaş sonuçları Aile Hekimine getirilmediği için hekim performans cezası aldığından ekonomik kayba uğradığına vurgu yapan Çeker, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaş kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için ASM görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı cezalandırılmaması gerek. Performans kesintisine neden olacak Aşı retti. Röntgen, mamografi uygulamasının iptali için 04.06.2024 tarih ve 352 sayılı yazı ile Türk Sağlık Sen Genel Merkezi Bakanlığa başvuruda bulunulmuştur. Sorumlulukları olmayan bir durum nedeniyle çalışanların mağdur edilmesi kabul edilemez. Süreci yakından takip ediyoruz. Çalışanların hukuksuz bir şekilde performanslarından kesinti yapılamaz. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm? ASM çalışanları aşıları takip ediyor, aileleri arıyor ama aileler aşıyı reddediyorlar. Bunun sonucunda vatandaş aşı reddinden ve Sağlık kuruluşlarına gidip Röntgen, mamografi çektirmediklerinden ve sonuçları Aile Hekimlerine bildirmediklerinden ASM çalışanlarından hatırı sayılır performans (Ekonomik) kesintisi yapılıyor. Bunun mantık içerisinde bir izah etmek mümkün değildir. Çalışanlar ne yapacaklar zorla aşımı yapacaklar veya aileleri ikna etmek için yollara düşüp kapı kapı mı gezecekler? Neyse ki Türk Sağlık-Sen bu konuda Bakanlığa başvuru yapmıştır. Bakanlık acil düzenleme yapmaz ise hukuki süreçler başlatılacaktır. ASM çalışanlarını haksızlığa uğramalarına müsaade etmeyiz.”