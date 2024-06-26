Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve, Taraklı, Pamukova ve Söğütlü’de ulaşım ağının su ile deforme olmasını engelleyerek ve yoğun yağışlarda suyun tahliyesini sağlayan toplamda 26 kilometrelik alanda “V Kanal” projesini tamamlayıp hizmete aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde asfalt ve beton yolların uzun yıllar bozulmadan hizmet etmesini sağlayan ve milyonlarca liralık yatırımı koruyan “V Kanal” konusunda hummalı bir çalışma başlattı.

YOL GÜVENLİĞİ, KONFORU VE BÜTÜNLÜĞÜ

Kırsal mahallelerde yolların tek parça halinde, konforlu ve güvenli kalmasını sağlayan “V Kanal” için Geyve, Taraklı, Pamukova ve Söğütlü’de yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri yağmur suyunu tahliye ederek su baskınlarını da önleyen 26 bin metrelik imalatı tamamladı.

ONLARCA MAHALLEDE İŞLEM TAMAM

Son olarak Geyve’de İlimbey, Ahibaba, Saraçlı, Güney, Kulfalar, İhsaniye, Suçatı, Hırka, Çukurköy, Sekiharman, Akıncı ve Örencik’te grup yolları “V Kanal” ile buluştu. Sonrasında ise Taraklı’da Pirler Mahallesi, Pamukova’da Kemaliye ve İsabalı bölgeleri, Söğütlü’de ise Rüstemler Mahallesi’nde işlem bitti.

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ”

Fen İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Geyve, Taraklı, Pamukova ve Söğütlü ilçelerinde toplamda 26 bin metre V kanal imalatlarını tamamladık. V kanallar sayesinde yağmur suyu tahliyesi sağlanacak ve yollardaki bu baskınları önlenecek. Asfalt ise zarar görmeden daha uzun ömürlü kullanılabilecek. Çalışmalarımızda birinci önceliğimiz hemşerilerimizin ve yatırımlarımızın güvenliğidir” denildi.