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Sergilenen fotoğraflar arasında Sakarya’nın doğal güzellikleri, eski tarihli sembol fotoğrafları ve şehrin değerlerini yansıtan çok kıymetli kareler yer alıyor.

Derneğin 5 üyesinin kadrajıyla kaydedilen eserler sanatseverler için 16 Mart tarihine kadar OSM’de ziyarete açık olacak.

Serginin açılışını Büyükşehir bürokratları, şehir protokolü, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, fotoğraf sanatçısı Hayri Yazıcıgil’in ailesi, dernek üyesi fotoğrafçılar ve fotoğraf tutkunları yaptı.

Bu kapsamda Sakaryalı 5 değerli fotoğrafçının şehrin eski tarihlerini anlatan fotoğraflarının yer aldığı bir sergi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) açıldı.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini önceleyen ve tarihe vefa gösteren organizasyonlarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAGÜSAD ile birlikte Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) görenleri Sakarya’nın geçmişine götüren bir sergiye kapılarını açtı.

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