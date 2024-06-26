Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Muratpaşa Belediyespor U11 Kız Basketbol Takımı ve U12 Ligi 3’üncüsü Kız Basketbol Takımı, antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü U11 Kız Basketbol Takımı 2023-2024 basketbol sezonunda yaptığı 7 maçtan 7’sinde de galip gelerek sezonu şampiyon tamamladı. Antalya Basketbol Gençlik Takımı’yla karşılaşmasında 66-15 lige başlayan takım, Antalya Basketbol Takımı’nı 61-17, Antalya Palmiye Spor’u 47-24, Polis Spor Gücü’nü 43-20, Genç Gelişim’i 75-34, Antalya DSİ Spor’u 34-15, Antalya Akademi’yi 57-24’le mağlup etti. Namağlup şampiyon takımın oyuncuları ve sezonu 12 maçta 8 galibiyetle 3’üncü tamamlayan U12 takımı, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarete şampiyon takım kupasıyla geldi. Başkan Uysal, geleceğin yıldızlarını kutlarken başarılarının devamını diledi.