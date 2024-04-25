12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilciliği ve Karnaval Komitesi organizasyonunda gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - 4 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya 18 farklı ilden 400'ü aşkın sporcu katılım sağladı. Turnuva, karnavalın en geniş katılımlı spor organizasyonu olma özelliği de taşıyor.

Turnuvanın açılış töreni Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Adana Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, basın mensupları, veliler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu turnuvayla ilgili şunları söyledi: ''Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce satranç tutkunu karnaval coşkusunu satranç ile yaşamaya geldi. Bizlere bu olanağı sağlayan ve ilimizde satrancın yaygınlaştırılmasına büyük destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a satranç ailemiz adına çok teşekkür ediyorum.''

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire yöneticileri şu bilgileri verdi: “Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, Spor Şehri Adana vizyonumuza uygun olarak oldukça geniş katılımlı satranç turnuvaları gerçekleştiriyoruz. Satranç sporuna desteğimiz kurum olarak devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcıları tebrik ediyoruz.”

4 farklı kategoride 3 gün 7 tur süren büyük heyecanda ödüller sahibini buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından turnuvaya katılan tüm sporculara Katılım Belgesi ve Madalya, derece elde eden sporculara ise Kupa ve toplamda 101.000 lira nakdi ödül dağıtıldı.

Dereceler ise şu şekilde;

A KATEGORİSİ

1.Sefa VAR

2.Alper ÇETİNDAĞ

3.İbrahim Berk ZÜBEROĞLU

4.Nurettin SAYGIN

5.Kemal BULUT

En iyi Kadın Sporcu: Beren KALYONCU

B KATEGORİSİ

1.Selahattin DÜNDAR

2.Şirzat Bera RİŞVANOĞLU

3.İlker Şeref İPEK

4.Kerem AŞKAROĞLU

5.Emre Baran MEŞE

En iyi Kadın Sporcu: Işıl KÖKLÜ

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

1.Mert ŞAHİN

2.Kemal Efe DOĞAN

3.Defne Ada DÖNMEZ

4.Ege Ali SABAHCI

5.Nedim Çınar TOK

En İyi Kadın Sporcu: Defne Ada DÖNMEZ

08 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

1.Ali Eymen ÇAĞATAY

2.Kıvanç KAHRAMAN

3.Bulut CAN

4.Yiğit Eymen KARAHANLI

5.Kemal Efe SABAHİ