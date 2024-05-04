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Keşanspor yarın Sarayspor 1953’e konuk olacak.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

EDİRNE (İGFA) -  Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın deplasmanda BAL’dan Tekirdağ Süper Amatör Lig’e düşen Sarayspor 1953’e  konuk olacak.

Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;

Çorluspor 1947-Yuvacıkspor

Babaeskispor-Diliskelesispor

İFA-Gebzespor

Sarayspor 1953-Keşanspor

Uzunköprüspor-Feriköyspor

Gölcükspor-Lüleburgazspor

Kullar 1975 Spor-Kapaklıspor

Bay: Taçspor