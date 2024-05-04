Keşanspor yarın Sarayspor 1953’e konuk olacak.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası
EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın deplasmanda BAL’dan Tekirdağ Süper Amatör Lig’e düşen Sarayspor 1953’e konuk olacak.
Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;
Çorluspor 1947-Yuvacıkspor
Babaeskispor-Diliskelesispor
İFA-Gebzespor
Sarayspor 1953-Keşanspor
Uzunköprüspor-Feriköyspor
Gölcükspor-Lüleburgazspor
Kullar 1975 Spor-Kapaklıspor
Bay: Taçspor