Bunlar da ilginizi çekebilir

Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;

EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın deplasmanda BAL’dan Tekirdağ Süper Amatör Lig’e düşen Sarayspor 1953’e konuk olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.