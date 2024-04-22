23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Konservatuvarının düzenlediği konserde çocuklar ve gençler sahnede devleşti.ŞANLIURFA (İGFA) - Müzik şehri Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle başladı. 11 Nisan Parkında gerçekleşen konserde Çocuk Korosu ve Orkestrası, muhteşem performansı ile büyük beğeni topladı.

Konservatuvarda eğitim aldıkları hocalar eşliğinde gerçekleşen konserde sahne alan çocuklar söyledikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle büyüklere adeta taş çıkarttı. Çocuk ve Gençlik Korosu ve Orkestrası’nın muhteşem performansına tanıklık eden davetliler şarkı ve marşlara eşlik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Vatandaşlar 23 Nisan konserinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını söylediler.