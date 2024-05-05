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3 Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşan şarkının eğlenceli klibi, keyifli ezgisi, Resul Dindar’ın yorumuyla dinleyicisinden tam not aldı, yaz boyunca her yerde duyacağımız şarkıya ilgi şimdiden oldukça büyük…

Karadeniz müziğinin en sevilen seslerinden Resul Dindar, yaza bomba bir şarkıyla girdi.İSTANBUL (İGFA) - Beyler müzik grubunun söz & müziğe imza attığı ‘Sevduğum Diyeceğum’ adlı şarkı; hareketli ezgisi, akılda kalan sözleri, Resul Dindar’in muhteşem yorumuyla kalplere kazınmaya başladı…

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